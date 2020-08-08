«Словно в масле»: Ольга Бузова в розовом бикини показала соблазнительную фигуру после бани

Ольга Бузова еще недавно была одинока, но год назад встретила Давида Манукяна, который смог завоевать сердце девушки. Теперь бывшая жена Дмитрия Тарасова живет с популярным блогером. Она не скрывает, что счастлива. Правда после карантина девушка стала так много работать, что больше месяца не виделась с возлюбленным, что спровоцировало слухи о расставании. Но на днях пара не просто увиделась, а улетели в Сочи, где они отметили годовщину со дня знакомства.

Дава устроил Бузовой романтический вечер в фешенебельном ресторане и казино. Девушка блистала в алом мини-платье с кружевом. Ей подарили дорогостоящие украшения, а также угостили разными деликатесами. А вечер завершился салютом. На этот праздник не закончился. На следующий день влюбленные приехали в баню. Ольга не скрывает, что любит парится. При этом она не упустила возможности блеснуть в бикини.

При этом ради возлюбленного для начала телеведущая облачилась в кокетливую мини-юбку с рюшами и топ на резинке с ниспадающими рукавами. Наряд подчеркнул ее длинные ноги и идеальный пресс.

А вот после бани Бузова уже позировала в розовом бикини. Она похвасталась соблазнительными формами. Девушка во время карантина активно занималась спортом, поэтому не только похудела, но и наработала красивые рельефные мышцы. Попарившись звезда устроила пикантные танцы, блеснув бедрами и грудью. Поклонники восхитились красотой знаменитости. «Так блестит фигура, словно в масле», «Оль, лифчик явно маловат», «Какая стройняшка», «Красота неземная», «Так бы и смотрел», «Танцы для Давы», — прокомментировали кадры пользователи Сети.