«Снова без лифчика»: Бузова в кожаной мини-юбке и на шпильках блеснула фигурой в ресторане

Ольга Бузова даже на карантине не сидела без дела. Девушка снимала забавные ролики для фанатов, участвовала в челленджах и ездила на съемки «Дома-2». Когда режим самоизоляции отменили, она почти перестала появляться дома. Это спровоцировало слухи о ее расставании с Давой. Но выяснилось, что телеведущая просто сильно загружена на работе. Хоть пока она не дает концерты, зато недавно стартовали съемки в проекте «Ледниковый период», который отнимает у нее много сил.

В начале августа Ольга также сняла новый клип на хит Mira me bebe. Она предстала в двух разных образах, продемонстрировав точеную фигуру. Следующий день девушка снова провела на съемках, а вот вечером решила отдохнуть, но не с возлюбленным, а со своей подругой Яной. Для такого случая телеведущая облачилась в очень женственный наряд. Она надела кожаную мини-юбку шоколадного цвета и кроп-топ в тон. Босоножки на шпильке и рубашка оверсайз, сумка Louis Vuitton и круглые серьги дополнили образ, Бузова предстала с афрокосичками и ярким макияжем.

«Кто много работает, от слова нон-стоп, тот может позволить себе долгожданный ужин с подругой. У нас тут все вообще не калорийно, все очень вкусно, белочек. Всем шикарного вечера. Я даже не знаю, если честно, какой сейчас день недели. Представляете, настолько я вошла в резом нон-стоп», — поделилась звезда.

Также девушка отметила, что она находится в предвкушении. Поклонники догадались, что 7 августа она готовится отметить годовщину со дня знакомства с Давой. Многие восхитились ее образом и оценили его. Уже долгое время Ольга не носит бюстгальтер, что заметили ее фанаты. «Я думаю… ты ждешь медвежонка», «Совсем скоро наступит 7 число и Вашей истории с Давой будет ровно год», «Оль, так нельзя!», «Снова без лифчика», «Какая фигура точеная», «Ножки, талия — все идеально», «Красотка с длинными ногами», — прокомментировали пост подписчики.