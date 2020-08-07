«Я чуть не подавилась»: Галкин с детьми рассмешили Пугачеву, пытаясь ловить орехи ртом

Семейство Максима Галкина и Аллы Пугачевой весело провело время за ужином. Примадонна сняла на видео забавы отца, которые он по просьбе детей с удовольствием исполнил. Телеведущий устроил настоящее представление, экспрессивно демонстрируя, как пытается поймать орехи ртом.

«Дети попросили повеселить. Мой коронный номер — «Неудачная ловля ореха ртом», — подписал видео у себя в Instagram Галкин.

На кадрах двойняшки Лиза и Гарри очень звонко и заразительно смеются над отцом, который соорудил катапульту из ложки и стреляет ею орехами, пытаясь попасть себе в рот. У него это выходит очень смешно, и вскоре вместе с ребятишками начинает смеяться и Алла Пугачева. «Я чуть не подавилась», — в какой-то момент признается певица.

Галкин, сделав несколько попыток, пытается прекратить веселье – уже много орехов канули на кухонных просторах, но дети в один голос закричали: «Давай еще, ну пожалуйста!». И любящий отец предпринял еще одну попытку удивить сына с дочкой.