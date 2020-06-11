«Нам не нужна помощь»: Алла Пугачева не подавала заявление на получение господдержки

Максим Галкин опроверг информацию о том, что Примадонна обратилась к властям.

В период пандемии коронавируса в России был объявлен режим самоизоляции граждан. Кроме того, были закрыты многие фирмы, предприятия и компании. В результате малый и средний бизнес постиг серьезный кризис, многие предприниматели оказались на грани банкротства. Чтобы поддержать бизнесменов, президент Владимир Путин распорядился оказать поддержку в виде выделения субсидий, которую, в частности, они могут направить на выплату зарплат своим сотрудникам.

В числе обратившихся за помощью от государства оказались многие известные люди. К примеру, некоторые СМИ писали о том, что среди знаменитостей, изъявивших желание получить субсидии, оказалась и Алла Пугачева. Но ее супруг, телеведущий Максим Галкин, поспешил опровергнуть эту информацию. В своем Instagram он обратился к общественности с официальным заявлением от имени Примадонны.

«Алла не подавала никаких заявлений на получение материальной помощи от государства в связи с пандемией. У нее нет никакой турфирмы, которую ей приписывают, которая якобы получала для этого деньги или подавала заявление государству», — объяснил Галкин.

Он попросил публику не придумывать ничего подобного.

«Мы немножко накопили и можем себе позволить посидеть в пандемию без работы», — заметил артист.

Более того, семья Пугачевой и Галкина в это непростое время старается помогать тем, кто оказался в сложной ситуации. Но само звездное семейство не просило помощи у властей.