«Вот такие кондоры у нас тут летают»: Галкин запечатлел парящих над замком диких птиц

Семья Максима Галкина и Аллы Пугачевой уже много лет живет в Подмосковье. Артист построил себе замок в деревне Грязь и перевез возлюбленную в семейное гнездышко. Здесь растут и радуют родителей шестилетние звездные наследники — двойняшки Гарри и Лиза.

Замок окружен садом внушительных размеров. Чего там только нет: и цветники, и фруктовый сад, и целое ромашковое поле! Сам Галкин обожает свой приусадебный участок и очень часто прогуливается в тени деревьев, наслаждаясь природой и тишиной. Однажды в саду так пели птицы и трещали цикады, что телеведущий сравнил окружающее пространство с настоящими тропиками. А теперь запечатлел огромных птиц, которые парили над территорией замка.

«Вот такие кондоры у нас тут летают. Ну и размерчик!» — поразился громадным пернатым артист.

Несколько птиц, похожих на коршунов, медленно кружили над головой Галкина. Артист проводил их взглядом через объектив видеокамеры.

Кстати, на территории усадьбы у Галкина и Пугачевой поставлена теплица. В ней звезды выращивают овощи, и свой первый урожай огурцов знаменитости уже получили.