«Незаурядный образ»: Бузова отметилась на работе в джинсовой мини-юбке и блузке макового цвета

Ольга Бузова не раз говорила, что создает тренды. Девушка обожает ходить по магазинам. Как и ее возлюбленный Давид Манукян, она может за раз потратить в магазине миллион рублей на одежду. Не удивительно, что гардероб в новом доме она тщательно проектировала не один месяц, чтобы там поместились все ее наряды. С наступлением лета телеведущая стала все чаще носить женственные платья, широкие джинсы и другие модные обновки.

Особое место в гардеробе звезды занимают вещи из денима. Недавно она появилась на работе в джинсах скинни и легкой белой блузке из органзы. А накануне Ольга пришла на съемки в новом, более молодежном луке. Она покрасовалась перед зеркалом в джинсовой мини-юбке с рваным краем и маковой блузке с открытыми плечами. В тон к ней артистка подобрала туфли. Наряд подчеркнул ее загорелый живот и стройные ноги.

Во время выхода на площадку, она накидывала поверх куртке из денима. Образ привел в восторг поклонников Бузовой. Оценила ее летний аутфит для портала Teleprogramma.pro имидж-стилист Ольга Трофимова.

«Модная блуза макового цвета с открытой линией плеч и глубоким декольте. Экстремально короткая мини-юбка из выбеленного денима. Плюс лодочки от Валентино в тон блузы. Правда, оттенок у обуви чуть ярче. Каре, открытый животик, длиннющие ноги — все это делает образ незаурядным и сексуальным. Лук молодежный, но фигура позволяет Ольге носить подобные вещи. Хочу добавить, что деним в тренде не первый сезон, однако такую длину могут позволить себе лишь девушки с идеальными параметрами», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Ольга Трофимова — профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шопер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы — свыше 10 лет.