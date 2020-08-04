Семейный вечер: Бузова в мини-платье с рюшами и самых трендовых мюлях встретилась с сестрой

Телеведущая после тренировки по фигурному катанию встретилась с родней и устроила посиделки в ресторане.

Ольга Бузова обычно каждый год проводит в разъездах, но из-за пандемии коронавируса жизнь многих звезд изменилась. Пока телеведущая не дает концерты, но зато активно участвует в съемках передач. У нее даже не хватает времени на то, чтобы отдохнуть в объятиях своего возлюбленного — Давида Манукяна. А недавно стало известно, что Ольга стала одной из участниц шоу «Ледниковый период», поэтому теперь в ее расписание добавились тренировки на льду.

4 августа Бузова вышла на лед, чтобы приобрести новые навыки. Она не скрывает, что получается у нее далеко не все, но девушка старается. Телеведущая не привыкла проигрывать, поэтому надеется, что сможет показать хороший результат на проекте. А после тренировки ее встретил отец, Игорь Дмитриевич. Звезда была рада его видеть. Мужчина находится в разводе с ее мамой и занимается бизнесом, поэтому переехал в Москву. Они купили цветы и отправились в ресторан, где их ждала младшая сестра Ольги, Анна.

Девушки не так давно помирились. Напомним, что после поездки в Куршевель они не общались больше года, но теперь сестры вновь дружат. При этом артистка все же попыталась уколоть девушку, когда отец вручил им цветы.

«А у меня красивее. В центре красненькая», — похвасталась Бузова.

Но девушки все же поцеловались, а потом сели за стол и стали обсуждать насущные дела и последние новости. К слову, Анна пришла в белом мини-платье и джинсовой куртке. Ее волосы были заплетены в косы. А Ольга предпочла легкое шифоновое мини-платье с леопардовым принтом и рюшами, которое дополнила самыми трендовыми мюлями этого лета в черном цвете. Такие же носит Ани Лорак и другие звезды.