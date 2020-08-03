Анастасия Решетова в ультрамариновом платье-комбинации посетила светский раут в Сан-Тропе

Анастасия Решетова уже больше пяти лет счастлива в отношениях с Тимати. Влюбленные не торопятся играть свадьбу. При этом в октябре 2019 года у них родился сын Ратмир. По словам модели, они запланировали ребенка, но первое время у них ничего не получалось, а когда пара «расслабилась», то девушка забеременела. Она хочет завести еще детей, но не в ближайшем будущем. А вот у рэпера также есть дочка Алиса от отношений с Аленой Шишковой.

Весь карантин влюбленные провели вместе. Тимати помогал избраннице ухаживать за наследником. Отпуск же они решили провести раздельно. Артист уехал с дочкой и своей мамой Симоной Юнусовой на Миконос, а Настя отправилась к его отцу Ильдару Вахитовичу в Сан-Тропе. На частном самолете девушка с маленьким сыном добралась до побережья Прованса. Первое время она купалась с малышом и загорала в бикини, но спустя несколько дней решила развеяться.

Решетова посетила светское мероприятие. Девушка отправилась на вечеринку. Она облачилась в шелковое платье-комбинацию ультрамаринового цвета. Наряд подчеркнул ее стройную фигуру. К слову, платья-сорочки не выходят из моды второй год. Недавно в нем отметилась Анна Нетребко, а также невестка Кристины Орбакайте — Алена Краснова.

Возлюбленная Тимати танцевала и веселилась. Она пообщалась с другими гостями вечеринки. А вернувшись домой возлюбленная рэпера расслабилась и предалась релаксу. По всей видимости, во время ее отсутствия за ребенком приглядывал дедушка.