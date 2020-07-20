«Отпуск, о котором я мечтала»: Решетова увезла девятимесячного сына Тимати в Сан-Тропе

Тимати уже пять лет счастлив в отношениях с Анастасией Решетовой. У пары 16 октября 2019 года родился сын Ратмир. Для избранницы артиста ребенок стал первым, а для Тимати уже вторым. От отношений с Аленой Шишковой у него есть дочка Алиса. Девочка сразу познакомилась с братиком и нашла с ним общий язык. Всю самоизоляцию влюбленные провели дома. Решетова жаловалась, что мечтает об отпуске. Ко всему прочему, у малыша начали резаться зубы, поэтому он не давал родителям выспаться.

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Возлюбленная Тимати раз в месяц стала сбегать из дома с возлюбленным, чтобы отдохнуть. Она советовала таким же мамам, как и она, устраивать себе отдых без ребенка. А 20 июля модель с радостью сообщила, что уезжает в долгожданный отпуск. Сначала она опубликовала фото с рэпером, который держал на руках сына. Кадр был сделан перед тем, как отправиться в путешествие. Сам артист лишь проводил возлюбленную и наследника, но остался в Москве.

«Проводил нас к дедушке. Отпуск, о котором я мечтала последние два месяца», — похвасталась возлюбленная звезды.

А вот Ратмир спустя несколько часов уже пробовал есть арбуз, общался с сестрой Тимати Анной Юнусовой и позировал для мамы. Решетова запечатлела девятимесячного наследника среди пальм. Мальчик сидел на асфальтированной дорожке и смотрел на природу, а также фонтан. Как оказалось, звездная семья приехала в Сан-Тропе.

Анастасия решила погостить у 60-летнего отца Тимати Ильдара Юнусова. Для инстадивы это возможность побыть с семьей своего возлюбленного. К слову, Анна с любовью и нежностью отнеслась к маленькому племяннику. Младшая сестра рэпера чмокнула его в макушку. Девушка давно дружит с Решетовой, поэтому они с удовольствием общаются и проводят время вместе.