«Ну, даешь»: 58-летняя Екатерина Андреева в лосинах блеснула ножками в воздушном шпагате

Знаменитая телеведущая решила похвастаться растяжкой в парке. Она не только встала на руки, но и блеснула растяжкой.

Екатерина Андреева больше 20 лет ведет программу «Время» на Первом канале. Зрители не перестают восхищаться тем, как выглядит женщина. В свои 58 лет она может похвастаться моложавым видом. Поклонники отмечают, что за минувшие годы она не изменилась. В свободное время телеведущая много путешествует со своим мужем, сербом Душаном Перовичем. Она не скрывает, что любит заниматься йогой, пилатесом, а также не боится экстремальных видов спорта.

Не так давно Андреева побывала у Финского залива, а также посетила остров Интулуп, где смогла поесть свежих крабов. А теперь она отдыхает с мужем в Ялте, где посещает рестораны и осматривает интересные места. Но даже в отпуске телеведущая не расслабляется. Накануне она поделилась видео, сделанное ранее в Останкинском парке. Екатерина в лосинах и камуфляжном боди встала на руки и стала делать растяжку у дуба.

Ведущая закинула ногу и продемонстрировала воздушный шпагат. Она рассказала, что когда-то деревья в парке посадил граф Шереметев для своей возлюбленной Полины Жемчуговой, а теперь сотрудники телецентра оттачивают в парке свое здоровье.

Поклонники восхитились спортивной подготовкой Екатерины. «Ну, Андреева, ну, даешь…» — заявила Хибла Герзмава. «Гибкая, ловкая, сильная и смелая», «Катерина, круто. Растяжка отличная», «Нет, ну такие выкрутасы не всем под силу, только особо одаренным, класс», «Это очень сложная асана! Надо иметь сильную спину и руки, что достигается упорными тренировками», «Мастерство повествовать вверх тормашками», — прокомментировали пост подписчики.