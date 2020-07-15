«Во вкуснятском государстве»: Екатерина Андреева приятно удивилась стоимости крабов на Сахалине

Как отметила телеведущая, в этом регионе они не считаются деликатесом.

Телеведущая Екатерина Андреева в Instagram разместила снимок, на котором она запечатлена сразу с двумя крабами в руках. На заднем плане можно увидеть море. Как известно, остров Сахалин, где она отдыхает, омывается сразу двумя морями — Охотским и Японским.

«В крабовом царстве, во вкуснятском государстве. На Сахалине крабы — это не деликатес. Один большой краб на рынке стоит 500 рублей».

Екатерина Андреева

Как отметила Екатерина Андреева, она благодарна Вселенной за все яркости вкуса, цвета, ощущений, которые она дает людям. Главное, как считает телеведущая, надо все это увидеть и ощутить.

Напомним, что Екатерина Андреева сейчас замужем за адвокатом и бизнесменом из Черногории Душаном Перовичем. Общих детей у нее в этом браке нет. А вот от первого союза с одноклассником Андреем Назаровым у нее есть дочь Наталья. Она в свое время окончила МГИМО и сейчас занимается юриспруденцией.