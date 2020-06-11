Море, яхта, влюбленная пара: Андреева обнародовала редкий кадр с мужем-адвокатом

Екатерина Андреева нечасто радует своих поклонников в Сети фотографиями семьи. Публичная личность предпочитает хранить свою частную жизнь в тайне. Однако на этот раз она все-таки сделала подарок почитателям своего таланта и обнародовала в блоге фото с любимым мужем.

На снимке 58-летняя ведущая запечатлелась в объятиях любимого мужчины, стоя на яхте. За их спиной — голубое море и горы, ветер развивает упавшие из прически пряди. Видно, что пара испытывает искренние чувства друг к другу. При этом заметим, что Екатерина Андреева и адвокат Душан Петрович уже 23 года состоят в законном в браке, нежно храня свою любовь.

Для известной телеведущей это вторые официальные отношения, первый раз она вышла замуж за своего бывшего одноклассника Андрея Назарова, от которого у звезды есть дочь Наталья. Известно, что девушка окончила МГИМО и работает юристом.