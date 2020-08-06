Алибасов-младший признался, что тратит в месяц более 600 тысяч рублей

Сын Бари Алибасова раскрыл свои расходы. Наследник скандального продюсера отметил, что для исполнения всех обязательств, ему нужно 670 тысяч рублей ежемесячно. Средства уходят на содержание матери, отца, жены и дочки, а вот на себя Бари Алибасов-младший не тратит ни копейки.
О внушительной сумме трат мужчина заявил в беседе с 5-tv.ru. При этом он подчеркнул, что если нужное количество денег не удалось заработать в месяц, то приходится занимать.
«Есть мама, которую нужно содержать в больнице, есть папа, дочь, жена. Нужно расплатиться за недвижимость, лечение, услуги няни, еду ребенку и так далее», — уточнил Алибасов.
В обширном списке нет ни одного пункта, который бы относится лично к Алибасову-младшему. Бизнесмен ухитряется не тратить деньги на себя, так как сумел наладить жизнь без вложений.
«Секс у меня бесплатный, одежды у меня так много, что до конца жизни хватит, в ресторанах меня всегда кормят бесплатно, потому что „пришел Бари Алибасов“. Ухожу с рынка, заваленный кульками и вкусняшками. Поэтому на себя деньги не трачу вообще. Не потому что я аскет, а потому что у меня все в жизни бесплатно», — рассказал сын продюсера.
А вот Ляйсан Утяшева уверяет, что может прожить в месяц на гораздо более скромную сумму. Бывшая спортсменка и супруга Павла Воли умеет распланировать бюджет таким образом, что ей хватит 50 тысяч рублей, пишет OA.
К слову о доходах звезд: ранее журнал Forbes посчитал заработки российских исполнителей. оказалось, что самый большой доход у музыканта и генерального продюсера телеканала RTVI Сергея Шнурова с группой «Ленинград». Он заработал за 2019 год 8,8 млн долларов, сообщает телеканал «360».