«Подыскиваю персонал»: Алибасов-младший решил увезти отца и маму на лечение в Калининград

Сын продюсера отметил, что вернется в столицу через полгода, а может и два года. Он хочет нанять не только медсестер, но даже повара для родителей.

Бари Алибасов недавно оказался в больнице. Его сын Бари Бариевич утверждал, что продюсер группы «На-На» был похищен, а потом госпитализирован. По словам молодого человека, его отца с хотели поить и убить ради квартиры в Москве с золотым унитазом и дизайнерским ремонтом. Однако Алибасова поставили на ноги врачи. Правда позже он был переведен в психиатрическую больницу. В случившемся его наследник винил Ольгу Шукшину, которая якобы сговорилась с Валерием Юриным и Андреем Назаровым, чтобы они помогли ей убрать продюсера. Но недавно детектор лжи показал, что сговора не было.

больше по теме 500 тысяч рублей в месяц: сын Бари Алибасова сдаст его квартиру в аренду Наследник звездного продюсера уже опубликовал объявление в интернете.

А теперь появилась новость, что сын Алибасова решил сдавать квартиру в 220 квадратных метров. Сначала там пройдут съемки фильма, а уже в сентябре квартиранты смогут не только осмотреть, но и обжить новые квартиранты. В беседе с порталом Teleprogramma.pro Бари Бариевич объяснил, с чем связано такое решение. Его отец уедет из Москвы на длительное время, чтобы лечиться, поэтому жилье бы просто простаивало. Более того, и свою квартиру Алибасов-младший тоже решил сдавать.

«Я пока буду жить в Калининграде с отцом. Не меньше, чем полгода, а максимум — на два», — признался молодой человек.

Сын продюсера решил основательно заняться здоровьем отца.

«Чтобы привести в порядок его когнитивную деятельность, чтобы у него восстановился мозг. В клинике мне не нравится. К сожалению, на данный момент ни одна клиника в стране не может дать тот уход, который я хочу дать Бари Каримовичу. Ему чуть ли не спектакль нужно ставить каждый день. Пока он не выполняет функцию великого продюсера, вокруг него нужно постоянно устраивать спектакли, имитировать деятельность, чтобы его мозг восстанавливался. В период от полугода до двух лет есть шанс, что он полностью придет в себя», — пояснил он. «У нас в Калининграде большой дом в центре города со стороны жены. Мы отцу специально снимаем дом. Я специально ищу подходящее помещение для него. Сейчас уже нахожусь в Калининграде, подыскиваю персонал, чтобы к тому моменту, как его выпишут, все было готово», — также рассказал Бари-младший.

Он не стал скрывать, что собрался перевезти и свою маму, которая находится в психиатрической клинике. Сын продюсера хочет организовать для родителей должный уход. Поэтому готов нанять четырех медсестер, которые будут работать в две смены, а также охранника, повара, человека, который будет развлекать Алибасова, и приходящего психотерапевта.

Пока он предполагает, что с ними также поедет помощник артиста Сергей Моцарь. Бари Бариевич отметил, что решил увезти отца из Москвы, чтобы недоброжелатели не могли на него воздействовать. Была у него возможность отправить папу в Испанию, но от этой идеи он тоже отказался. Алибасов -младший также уверен, что его отцу будет хорошо рядом с внучкой, которая тоже живет в Калининграде.

Если квартиру отца он решил сдать за 500 тысяч рублей, но свою лишь за 85 тысяч рублей, хоть у нее и красивый вид из окна на Белый дом. Сын Алибасова уточнил, что все свои накопления они «проели», поэтому теперь им нужен стабильный доход, как минимум 600 тысяч рублей в месяц, чтобы обеспечить должное лечение и уход продюсеру.