Волочкова, Алибасов и другие звезды, которые отвоевали свою недвижимость у недругов

Проскурин оставил родных без жилья

Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, скончавшийся 30 июня, снялся почти в сотне картин, но не стал богатым — работал много, но жил щедро, поэтому миллионов не накопил.

Оказалось, что и единственная квартира Виктора Алексеевича в центре Москвы не принадлежала актеру, и его вдову Ирину Хонду из нее выселяют. «Я собираю вещи в коробки и уезжаю в Питер, у меня там квартира в центре в ипотеке, — рассказала «Телепрограмме» Ирина Хонда. — Мы собирались с Виктором Алексеевичем ее продать, купить жилье моей маме и домик в Испании».

Пятую жену Проскурина действительно попросили освободить квартиру, в которой она прожила с актером почти 12 лет. Все эти годы Ирина Хонда была и женой, и директором Проскурина, по словам друзей семьи, она вытащила артиста из запоев, помогла справиться с онкологическим заболеванием.

Также друзья знали, что недавно Проскурин и Хонда развелись. Ирина утверждает, что это был «технический развод»: по ее словам, так было проще купить квартиру и получить вид на жительство в Испании — меньше налоги и прочие расходы.

Хонда в интервью Андрею Малахову сообщила, что они с Проскуриным собирались после осуществления «испанских планов» вновь пожениться, но не успели. Кроме того, пятая жена артиста Ирина знала, что никаких прав на квартиру, в которой она жила с Виктором Алексеевичем, у нее нет и не было.

Дело в том, что Проскурин в четвертом браке с художником по костюмам Ириной Смуровой подарил свою квартиру на Покровке ей. Недвижимость сейчас оценивается в 25 миллионов рублей. Этот щедрый жест Проскурин оформил юридически — по всем документам единственным собственником жилья стала Ирина Смурова.

Случилось это больше 15 лет назад. За это время Проскурин и Смурова развелись, актер встретил Хонду, влюбился и через суд пытался вернуть квартиру, но ему это не удалось. Ирина Смурова ни разу после развода с Виктором Алексеевичем в подаренной квартире не поя

вилась, но, когда артиста не стало, четвертая жена попросила пятую супругу жилплощадь освободить. Вот поэтому Хонда и уезжает в родной Питер. Ирина считает, что Смурова поступает несправедливо: «По совести ей надо продать эту квартиру и поделить деньги на три части: между собой, мной и Сашей».

Саша — единственная дочь Проскурина, которая родилась в первом браке актера. И она, и ее дети (внуки артиста) тоже остались без наследства. Но Александра не собирается бороться за квартиру, ей дорога лишь память об отце: «Мы вместе не жили никогда, но он всегда был внимателен ко мне, очень меня любил».

Волочкова отсудила апартаменты в Астрахани

Анастасия Волочкова недавно вернулась из Астрахани, куда летала на судебное заседание. Балерина владеет 22 квартирами в элитном жилом комплексе города, это жилье ее бывший муж Игорь Вдовин передал ей вместо денег, которые был должен.

Но жилье не было сдано в срок, поэтому через суд Волочкова добилась положенной ей компенсации — застройщик обязан будет выплатить неустойку за срыв сроков сдачи объектов.

Балерина объяснила «Телепрограмме», что произошло: «Из Астрахани я вернулась с победой, выиграв судебный процесс по квартирам. Они были переданы в качестве доказательства того, что я отдавала деньги. А отдавала я их бывшему мужу по его просьбе 12 лет назад — в долг на год… Это на тот момент были 3 миллиона долларов! Долг мне не возвращен до сих пор. Часть квартир недостроена, и строительство остановлено.

Я понимаю, что даже если продать те квартиры, которые построены, то с учетом инфляции я не получу и трети средств, которые я отдавала в долг Вдовину и которые он обещал мне вернуть через год с процентами.

Сейчас бывший муж живет припеваючи на мои деньги и на те самые проценты. Так поступают альфонсы и непорядочные люди, у которых отсутствует совесть…»

Алибасов обвиняет дочь Шукшина

Больше недели на разных телеканалах вы наблюдали за шоу, в котором главным действующим лицом был сын Бари Алибасова. В этой истории к правде нужно пробираться сквозь тонну срежиссированных скандалов.

Бари Каримович действительно болен. Прошлым летом он вроде как выпил по ошибке жидкость для прочистки труб и вынужден был принимать лекарства на постоянной основе. А еще он стал много пить.

Бари Алибасов-младший отправил отца в психиатрическую лечебницу. Диагноз 73-летнего продюсера — «корсаковский психоз» (психическое расстройство, появляющееся на фоне систематического злоупотребления алкоголем). Его самое яркое проявление — нарушение памяти.

Бари-младший говорит, что шансы отца на выздоровление всего 2% и скоро он отправит папу на два года на реабилитацию в Калининград.

Чтобы телеэфиров (и гонораров за них) не стало меньше, сын продюсера объявил, что отца пытались отравить, якобы в этом даже замешана Ольга Шукшина, дочь Василия Шукшина и супруги Бари Каримовича Лидии Федосеевой-Шукшиной.

Мол, все это сделано для того, чтобы переписать на себя квартиру в центре Москвы. Впрочем, обвинения эти не доказаны, к тому же вся недвижимость давно переписана Бари Каримовичем на сына. И все же на всякий случай Алибасов-младший намекает: «Если отец останется невменяемым, я стану его опекуном, носителем его воли».