«Рельефные икры»: Лобода в сияющем мини-платье подразнила «бесконечными» ногами

Светлана Лобода после карантина уехала из Москвы. Хоть певица и проводила время за городом с детьми, ей захотелось сменить обстановку. Вот уже второй месяц девушка отдыхает в Греции, которая стала популярным местом для отдыха у отечественных звезд в этом году. Там проводят свой отпуск Тимати с дочкой Алисой, Филипп Киркоров, Ани Лорак, Андрей Малахов и другие знаменитости. Примечательно, что артистка первое время была на острове Миконос, но потом совершила перелет в другое место.

Неизменным остаются провокационные наряды певицы. Не так давно она взбудоражила Сеть, опубликовав фото, на котором предстала обнаженной. Также Светлана делилась кадрами, где демонстрировала фигуру в бикини. Но даже наряды не могут скрыть ее красоту. Так, очередной вечер артистка провела не дома. Она, по всей видимости, отправилась на светский раут. Лобода предстала на кадрах в дерзком сияющем мини-платье с открытой спиной. Босоножки, небольшая сумка и солнцезащитные очки завершили лук.

Девушка продефилировала и села в автомобиль. Она продемонстрировала точеную фигуру и длинные ноги.

Поклонники восхитились тем, как выглядит мама двоих детей в свои 37 лет. Многие одарили певицу комплиментами. «Какая походка — огонь», «Нереальный образ», «Детка дает жару», «Вот это вид! Ноги просто бесконечные», «Сразу видно, что дружит со спортом не только бедра рельефные, рельефные даже икры», — стали обсуждать кадры фанаты в соцсети.

Напомним, что недавно Лобода выпустила новый клип на хит Boom Boom, который оказался очень провокационным. В нем снялись: Лолита Милявская, Ксения Собчак и другие известные персоны.