Бросивший своего ребенка Янис Тимма, подружился с детьми Седоковой

Баскетболист признается, что ради певицы научился не делить детей на своих и чужих.

Латвийский баскетболист Янис Тимма, который вот уже больше года встречается с Анной Седоковой, рассказал об отношениях, которые ему удалось построить с детьми артистки.

Анна – многодетная мама. К своим 37 годам она успела родить троих детей от разных мужчин. Старшая Алина появилась на свет от ныне покойного футболиста Валентина Белькевича, средняя — Моника — от бизнесмена Максима Чернявского, большую часть времени девочка живет с отцом в Америке. А отцом Гектора стал предприниматель Артем Комаров. С ним Анна рассталась еще до родов.

Теперь в жизни певицы новые отношения, которые обещают довести ее до брака. По крайней мере, предложение руки и сердца Седокова уже получила.

Ради исполнительницы Тимма оставил жену с маленьким ребенком и теперь воспитывает детей Анны. Он с радостью заявляет, что удалось наладить контакт с детьми любимой.

«У меня очень хорошие отношения с детьми Анны. Я вообще люблю малышей, а они любят меня. Мне кажется, что разделять их на своих и чужих — неправильно. Я знаю, как это важно для Анны, и люблю все в ней. Ну и нам просто весело вместе», — рассказал баскетболист в интервью в Sport24.

Он отметил, что любит детей певицы и они отвечают ему взаимностью. Семья весело проводит время вместе. А вот общаться со своим родным сыном часто не получается, так как он находится в другой стране, пишет сайт OA.

При этом Янис уверен, что Анна изменила его в лучшую сторону, он стал более ответственным.

«В целом все стабильно, иду к своей цели», — заключил спортсмен.

Ранее Анна Седокова рассказала, что пережила насилие, когда ей было всего 12 лет. Звезда заступилась за девочек, «которые знают, как это, когда к тебе домогается пьяный и резкий или просто взрослый», пишет сайт argumenti.ru.