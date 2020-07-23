«Ответила «да»: на белоснежной яхте с букетом роз Тимма предложил Седоковой выйти за него замуж

37-летняя певица Анна Седокова выходит замуж за 28-летнего латышского футболиста Яниса Тимму. Об этом звезда сообщила в личном блоге.

Спортсмен устроил для своей возлюбленной романтическое свидание на роскошной белоснежной яхте. И, преподнеся ей огромный букет красных роз, сделал предложение руки и сердца.

«Я сказала «да». Да, я выйду за тебя, самый лучший мужчина во Вселенной», — написала в Instagram любимица российской публики.

Анна призналась, что молодой бойфренд изменил ее жизнь, показав, что такое любовь на самом деле. «Теперь я знаю точно , что значит «любить больше жизни», «любить не смотря ни на что». Мы прошли через многое, наш опыт и наши ошибки каждый день дают нам возможность ценить даже секунду друг с другом, каждую мелочь», — сказала Седокова. И пообещала быть лучшей женой и подругой. А также мамой для их будущих детей.

Напомним, певица уже дважды состояла в браке. Первый раз — с белорусским футболистом, капитаном киевского «Динамо» Валентином Белькевичем, от которого у нее в 2004-м родилась дочь Алина. Затем Седокова была замужем за бизнесменом Максимом Чернявским, участником шоу «Холостяк». В этих отношениях у нее появилась на свет Моника (2011 год). Девочка в настоящий момент живет в США с папой. Сына Гектора в 2017 году она родила от бизнесмена Артема Комарова, не состоя с ним в законном союзе.

О том, что Седокова встречается с Тиммой, стало известно летом прошлого года. На тот момент спортсмен был женат на девушке по имени Сана и воспитывал сына Кристиана.