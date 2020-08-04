«И пуш-ап не нужен»: Кристина Асмус в черном платье-бюстье сверкнула пышной грудью

Кристина Асмус в скором времени станет свободной девушкой. После карантина выяснилось: она рассталась с Гариком Харламовым. Они прожили вместе семь лет, но по неизвестным причинам решили развестись. Поклонники сначала восприняли новость как шутку, но сами супруги подчеркивают, что не намерены так шутить. По словам знакомых, юморист давно живет по соседству с актрисой, чтобы чаще видеть дочку Анастасию.

больше по теме Кристина Асмус в джинсах с высокой талией предстала на съемках с Алексеем Чадовым Актриса стала участницей режиссерского дебюта своего коллеги. Она активно снимается в картине «Джон».

Пока в СМИ то и дело появляются новости, что Харламов встречается с другими женщинами и веселится с друзьями на вечеринках, Асмус с головой ушла в работу. Недавно она приступила к съемкам в дебютной режиссерской работе Алексея Чадова. Девушке досталась роль в фильме «Джон». Поклонники уже успели приписать ей роман с обаятельным актером. Кристина, в свою очередь, поделилась новым фото, на котором предстала в вечернем образе и постаралась предугадать самые едкие комментарии.

Она позировала в черном платье-бюстье, которое позволило сверкнуть пышной грудью. Артистка уложила волосы в локоны и накрасила губы алой помадой.

«Слишком худая. Одинаковое выражение лица. Красная помада не идет. Так вы развозитесь или пиар? Красивая. Стремная. Зачем голову наклонять все время? Почему в черном? Не узнала. Когда новый порнофильм? Без мейка лучше. Про Чадова слухи? Че с конкурсом в итоге? Сиськи норм. В одежде не интересна. Ты кто? Брови свои или ботокс? А где хештеги? Ответь в директ. Че грустная? Можно с тобой замутить? Какой фирмы платье?.. хотя пофиг», — написала звезда.

Одни поклонники оценили юмор девушки, а другие нашли, к чему придраться. Наряд актрисы показался им сильно откровенным и неудачным. «Вы очень классная! Остальные пусть молча завидуют», «Запомнила всякую фигню», «Грудь норм! И пуш-ап не нужен», «Грудь появилась, а талия пропала», «Платье в вашем стиле, но прибавило вам боков», «Критиковать буду всегда», — прокомментировали пост подписчики.