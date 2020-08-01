«Не потеряешь, честно?»: Лобода сняла на камеру трогательный разговор с двухлетней дочкой

Светлана Лобода не скрывает, что дорожит семьей. Певица много работает, чтобы обеспечить себе хорошую жизнь. Однако после карантина она решила продлить себе отдых. Девушка уехала с дочками, Евангелиной и Тильдой, на Миконос. Артистка свободное время проводила с друзьями, веселясь и танцуя в мини-платьях, а также купаясь и загорая с наследницами в море. Звезда очаровывала поклонников своей безупречной фигурой.

Вернувшись в Россию, Лобода представила новый неоднозначный клип с рэпером Фараоном. Видео стало набирать много просмотров, но поклонники ставят ролику много дизлайков. Певицу это нисколько не расстроило.

Она решила разбавить свой контент трогательными кадрами, сделанными в отпуске. Светлана предстала в кадре в розовом кроп-топе и широкополой шляпе. На руках она держала подросшую двухлетнюю дочку, на голове которой был белый платок с кружевом.

Певица решила показать, как общается с малышкой. «Не потеряешь, честно? Честно? Обещаешь?» — спросила она. «Ага, да», — ответила ей кроха.

Многие поклонники восхитились маленькой наследницей звезды, а также стильным летним образом артистки. «Очень милые», «Какая сладкая», «Красавица, Светка», «Милая девочка», «Невозможно оторвать взгляд», «Девочка милая, просто нет сил», — стали обсуждать кадры пользователи Сети.

Напомним, что старшую наследницу Лобода родила от танцора Андрея Царя, а вот отца младшей дочери предпочитает скрывать. Уже давно ходят слухи, что им является немецкий музыкант Тилль Линдеманн. А своих отношениях с ним певица отказывается говорить, ссылаясь на то, что это нельзя делать по контракту.