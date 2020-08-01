Бондарчук в черном комбинезоне вышла в свет с возлюбленным на фоне слухов о скорой свадьбе

Светлана Бондарчук в 2016 году рассталась с Федором Бондарчуком. Модель и бизнесвумен сама сообщила о том, что у режиссера новая девушка — Паулина Андреева. А не так давно она призналась, что сама и познакомила мужа с молодой актрисой. Хоть супруги и прожили вместе больше 20 лет, Светлана ни о чем не жалеет. Она и сама вскоре обрела новую любовь. 51-летняя светская львица строит отношения с 44-летним Сергеем Харченко.

К слову, Бондарчук в столь зрелом возрасте обладает точеной фигурой и моложавым видом. Многие с трудом верят, что она разменяла шестой десяток. А недавно появилась информация, что женщина готовится к свадьбе, которая состоится 15 августа, по данным Telegram-канала «Героиня Татлера». А 1 августа косвенно подтвердила эту информация Надежда Оболенцева. Она сообщила, что станет подружкой невесты. Они недавно встретились и, возможно, обсудили детали предстоящего торжества.

«Между прочим, мы с Тиффани (собака) подружки невесты», — написала в соцсети Оболенцева.

Тем временем сама Светлана не комментирует слухи. Над постом она оставила смеющиеся смайлики. Но при этом бизнесвумен вышла в свет с возлюбленным. После тренировки она отправилась на вечеринку по случаю дня рождения друга. Для такого мероприятия Бондарчук облачилась в черный комбинезон и джинсовую куртку с объемными плечами. Харченко оделся с ней в одном стиле.

Многие поклонники восхитились парой, пожелав счастья. Они уверены, что Бондарчук будет прекрасной невестой, несмотря на возраст. «51-летняя? Что????? Светлана, я была уверена и думала, что вам 43! Прекрасная женщина, отлично выглядите. Будьте счастливы», «Вы достойны уважения! За то, что не пафосная, сохранила себя», «Светлана, красавица!!! Во всех отношениях!», «Ждем свадьбу», — стали комментировать пост подписчики.