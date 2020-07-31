Быть ли свадьбе: 51-летняя Бондарчук предстала в образе невесты, примерив белоснежное платье

Как пишет журнал «Грация» со ссылкой на один из Telegram-каналов, специализирующихся на новостях светских хроник, 51-летняя Светлана Бондарчук позировала в недавней фотосессии в свадебном платье. Поговаривают, что в ближайшее время экс-супруга именитого режиссера скрепит отношения с нынешним избранником — Сергеем Харченко. Ко всему прочему, была озвучена точная дата предстоящего торжества. Так, если верить репортерам, то бракосочетание модели назначено на 15 августа. Сама Светлана это известие пока никак не прокомментировала.

Однако слухи о помолвке Бондарчук с ее возлюбленным появились в СМИ еще в прошлом году. Манекенщица не скрывает своих чувств к Сергею. Пара всюду появляется вместе. Кроме того, возлюбленный Светланы влился и в ее семью. У Бондарчук есть уже взрослый сын — 29-летний Сережа, он — тезка нынешнего избранника своей звездной мамы. Дочка модели — 21-летняя Варвара живет не с ней. Ко всему прочему, экс-супруга режиссера Федора Бондарчука очень привязана к своим внучкам: семилетней Маргарите и шестилетней Вере.

Светлану едва ли можно назвать типичной бабушкой. Модель принимает активное участие в светской жизни и выглядит значительно моложе своих ровесниц. Кроме того, она дружна с дочерью своего возлюбленного Юнной. Девочка нередко появляется в личном аккаунте Бондарчук.

По информации изданий светских хроник пока неизвестно, где будет проходить торжество и насколько масштабным оно планируется, но модель уже успела примерить наряд невесты для предстоящего праздника.