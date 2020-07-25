«Пресс на зависть»: 51-летняя Бондарчук в мини-шортах и лифе устроила соблазнительные танцы

Светлана Бондарчук посвятила больше 20 лет своей жизни Федору Бондарчуку. Они развелись в 2016 году. светская львица не скрывает, что сама познакомила режиссера с будущей новой женой Паулиной Андреевой. Ей нравилась утонченная красота молодой актрисы. Она же первая поместила Федора и Паулину на обложку своего журнала. Светская львица тоже не одинока. Она не первый год встречается с Сергеем Харченко.

Не удивительно, что Светлана обрела новую любовь. В 51 год она может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом. Бизнесвумен носит роскошные наряды, устраивает светские ужины и участвует в фотосессиях. Она раньше была моделью, поэтому без стеснения обнажается перед камерой. Бондарчук любит путешествовать. Очередным видео она поделилась из Ялты. Там в отеле у бассейна звезда устроила соблазнительные танцы под трек Жанны Агузаровой.

Бывшая жена режиссера предстала в джинсовых мини-шортах и лифе от купальника. Она оголила загорелые ноги и подтянутый живот. Бондарчук двигалась в такт музыке, демонстрируя изгибы тела.

«Музыка в моей голове», — написала звезда.

Поклонники восхитились фигурой Светланы, которая уже успела дважды стать бабушкой. Многие не могли поверить, что такую фигуру можно иметь после 50 лет. «Класс!!! И Агузаров», «Светлана, какая вы классная!», «Такая хорошенькая», «Пресс на зависть», «В самом соку», «Обалденно выглядите», «Ну как? Как можно так выглядеть?» — прокомментировали пост подписчики.