«Семейные поездочки»: Пегова в приталенном мини-платье спела с Монеточкой и Буруновым

Ирина Пегова не скрывает, что обожает путешествия. Даже во время карантина она переодически меняла место дислокации. Актриса успела побывать в Белоруссии на съемках, отдохнуть в деревне Выкса с родными и совершить ряд поездок по российским городам. Когда режим самоизоляции завершился, она уже без опасений стала совершать перелеты. Недавно ей довелось провести время в Липецке на съемках новой картины «Родные».

Сценарий для проекта написал Жора Крыжовников, а коллегами Пеговой стали Сергей Бурунов, Монеточка, Семен Тескунов, Катерина Беккер. Дружной компании не было скучно даже в перерывах. Они танцевали и пели, а также просто дурачились на камеру. Когда им пришлось отправится в поездку на автомобиле, то Монеточка стала петь и играть на клавесине. Ирина подхватила мелодию, как и другие актеры.

Примечательно, что 42-летняя звезда кино предстала в нежном летнем мини-платье в цветочек с акцентом на талии. Наряд позволил актрисе подчеркнуть ее стройные ноги. Девушка отказалась от макияжа. Она очаровала коллег своей естественной красотой.

«Наши веселые семейные поездочки… козырная семейка», — написала Пегова.

Поклонники заинтересовались кадрами. Многие теперь с нетерпением ждут премьеры новой картины. Они также одарили комплиментами Ирину. «Какая классная компания, девочка-исполнитель — ну просто чудо», «Какие вы классные, с хорошим настроением с песнями», «А вы, Ириша, подпевайте смело! У вас здорово получается!», «Вы там всех очаровали!», «На вас сложно не заглядеться, эта улыбка и платье», — прокомментировали пост подписчики.