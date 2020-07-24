«Бюст просто вау!»: 42-летняя Пегова в купальнике блеснула сочными формами

42-летняя Ирина Пегова в одном из своих интервью призналась, что в юности она была очень стройной и даже худой. Однако с возрастом, по мере взросления, у будущей актрисы театра и кино появились все необходимые женственные изгибы. Покорять Москву экс-возлюбленная Дмитрия Орлова приехала из Нижегородской области. Мамы знаменитости — Вера Александровна — до сих пор живет в Выксе. Сама Ирина время от времени наведывается в гости к родственникам, бывая на малой родине. Так, свои «карантинные» каникулы она провела за городом, поселившись в родительском доме. С собой Пегова взяла и четырнадцатилетнюю дочку Татьяну.
На одной из фан-страничек Ирины Пеговой появились ее архивные летние фото, которые сама актриса ранее публиковала в личном профиле. Перед объективом фотокамеры знаменитость предстала в цветочном купальнике, блеснув красивой линией декольте и роскошным бюстом. Поклонники экс-супруги Дмитрия Орлова лишились дара речи, увидев эффектные пляжные снимки артистки.
Помимо того, что Ирина снимается в кино и играет на театральной сцене, она также увлекается танцами. Это хобби помогает знаменитости поддерживать ее фигуру в тонусе.
«Просто Афродита! Неземная красавица», «Что тут сказать?! Богиня», «Бюст просто вау! На зависть», «Ох! Ируся, полегче», «Казалось бы, далека от идеала инста-красоток! Но сколько в ней очарования, света и тепла! Такая особенная», «Все при ней: грудь, бедра, даже есть небольшой животик!! Ну и что?! Красотка», «Надоели эти тощие девицы!! Наконец-то вижу формы! Хоть есть на что взглянуть», «Восхитительная», — такие комментарии появились под снимком актрисы.