«Бюст просто вау!»: 42-летняя Пегова в купальнике блеснула сочными формами

Актриса театра и кино не только активно снимается в различных телевизионных проектах, но и увлекается танцами.

42-летняя Ирина Пегова в одном из своих интервью призналась, что в юности она была очень стройной и даже худой. Однако с возрастом, по мере взросления, у будущей актрисы театра и кино появились все необходимые женственные изгибы. Покорять Москву экс-возлюбленная Дмитрия Орлова приехала из Нижегородской области. Мамы знаменитости — Вера Александровна — до сих пор живет в Выксе. Сама Ирина время от времени наведывается в гости к родственникам, бывая на малой родине. Так, свои «карантинные» каникулы она провела за городом, поселившись в родительском доме. С собой Пегова взяла и четырнадцатилетнюю дочку Татьяну.

На одной из фан-страничек Ирины Пеговой появились ее архивные летние фото, которые сама актриса ранее публиковала в личном профиле. Перед объективом фотокамеры знаменитость предстала в цветочном купальнике, блеснув красивой линией декольте и роскошным бюстом. Поклонники экс-супруги Дмитрия Орлова лишились дара речи, увидев эффектные пляжные снимки артистки.

Помимо того, что Ирина снимается в кино и играет на театральной сцене, она также увлекается танцами. Это хобби помогает знаменитости поддерживать ее фигуру в тонусе.