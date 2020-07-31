Мир на руках: Ильиных показала подросшего сына от Полунина

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Елена Ильиных и танцор балета Сергей Полунин в январе впервые стали родителями. На свет появился сынок, которому мама с папой дали необычное имя – Мир. Кроху звезды показали только спустя два месяца после рождения – в марте поклонники впервые узнали, что у их кумиров произошло пополнение.

Мама с папой не часто радуют подписчиков кадрами малыша, которому, к слову, уже исполнилось полгода. Они предпочитают делиться архивами. Но на этот раз Ильиных запечатлела кроху у себя в объятиях, и фолловеры заметили, как он вырос и повзрослел:

«Такой прямо, мужичок маленький и хорошенький», «Какой большой!!!», «Какой лапочка! И уже такой осознанный взгляд», «сладкий, Лапочка», «Вот оно-мамино и папино счастье» — пишут в комментариях.

К слову, родители долго не могли придумать имя первенцу. По признанию мамы с папой, сынок два дня жил просто без имени, и в какой-то момент стали перебирать вслух всевозможные имена. При произнесении «Мир» кроха откликнулся – и стал Миром.