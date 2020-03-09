«Два дня жил просто»: Ильиных и Полунин дали сыну необычное имя

Впервые ставшие родителями артист балета Сергей Полунин и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Елена Ильиных рассекретили имя малыша. Напомним, ребенок появился на свет в паре еще в середине января, однако этот факт спортсменкой и танцором долго скрывался – и Полунин, и Ильиных не сторонники личной жизни напоказ. Лишь в минувшую субботу, 7 марта, аудитория узнала, что семья пополнилась еще одним человеком. Тогда муж и жена отмечали – в их руках сосредоточен весь мир.

Недавно в интервью журналу Hello новоиспеченные родители рассказали – они выбрали для сына необычное имя. Однако, пришли они к нему не сразу.

«Два дня у нас ребенок жил просто без имени. Мы называли малыша разными именами и смотрели на его реакцию. Когда сказали «Мир», он откликнулся», — удивили они.

Для многих поклонников пары подобный поворот стал неожиданностью. Они сразу вспомнили первые посты Елены и Сергея, в которых звучало это наименование, но в ином контексте. Сейчас чету продолжают поздравлять с новым статусом. «Леночка, рады за вас! Восхищалась, когда царствовали на льду, радуюсь вашему счастью», «Леночка, глядя на вашу пару, просто поет душа! Желаю, чтобы в вашей Семье всегда происходили только лишь радостные события, и Мир был самым счастливым», — написали они.