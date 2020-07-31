«Волшебная Афина»: дочка Эмина в модных джинсах с диснеевскими героями позировала на руках у отца

32-летняя Алена Гаврилова подарила своему мужу долгожданного ребенка в канун нового 2018 года. Однако даже появление общего малыша не смогло укрепить союз пары. Не так давно Эмин Агаларов объявил о расставании с теперь уже экс-возлюбленной. Несмотря на это, певец как и прежде будет заботиться о маленькой Афине. Азербайджанский исполнитель уверен, что ему удастся участвовать в жизни крохи, не живя при этом под одной крышей с ее мамой. В одном из интервью музыкант пояснил, что никогда не стал бы сожительствовать с женщиной только ради сохранения семьи.

Все уикенды Эмин старается проводить с дочерью. Алена Гаврилова не препятствует бывшему избраннику навещать малютку. Девушка также подтвердила, что они с мужем больше не пара. При этом модель из Саранска попросила поклонников не допекать ее вопросами, относительно ее личной жизни и взаимоотношений с отцом Афины. Ко всему прочему, жена певца опровергла слухи о том, что ее ребенок якобы живет не с ней, а с Эмином. Гаврилова посоветовала фанатам не выдумывать небылицы, дав понять, что для этих слухов нет никакой реальной почвы.

«Волшебная доченька Афина», — писал в своем микроблоге певец.

На личной страничке в Instagram экс-возлюбленный Алены поделился свежим снимком с дочерью. Афина позировала на руках у звездного папы. Отправляясь на прогулку, Эмин подобрал для малышки модные джинсы-скинни с диснеевскими героями и полуботинки на шнуровке. Одев кроху по погоде.