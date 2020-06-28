В маминой шляпе: жена Эмина на пикнике запечатлела дочку Афину в хлопковом сарафане бэби-долл

Алена Гаврилова провела уикенд вместе со своими детьми. От предыдущих отношений у модели есть сын Рустам.

В недавнем интервью азербайджанский исполнитель сообщил о своем расставании с моделью из Саранска. 32-летняя Алена Гаврилова не только стала женой Эмина Агаларова, но и подарила ему дочку. Певец заверил, что они с экс-возлюбленной будут вместе заниматься воспитанием маленькой Афины. Говоря о своем разладе с женой, музыкант уточнил, что он не относит себя к той категории мужчин, которые готовы сожительствовать ради брака.

От первой жены бизнесвумен Лейлы Алиевой у певца есть одиннадцатилетние сыновья-двойняшки Али и Микаил. Старший наследник есть и у Алены. Еще до знакомства с Эмином она состояла в серьезных отношениях и родила первенца — сына Рустама.

В Storeis модель поделилась свежими отчетными снимками. Так, Гаврилова побывала на пикнике с полуторагодовалой Афиной. Супруга артиста запечатлела малышку в хлопковом белом сарафане бэби-долл. На пледе кроха стояла без обуви, босая. Кроме того, Алена отдала дочке свою шляпку для того, чтобы малышка не напекла голову на солнце.

Судя по свежим снимкам, Гаврилова провела уикенд и со своим старшим сыном Рустамом. В микроблоге экс-возлюбленная Эмина поделилась снимком наследника.

«Мой», — лаконично отметила Алена.

Супруга музыканта не скрывает, что она безмерно благодарна высшим силам за то, что они подарили ей таких замечательных детей. Говоря о сына, модель уточнила, что гордится Рустамом, который растет очень смышленым и внимательным. По словам Алены, мальчик никогда не расстраивает ее по пустякам. И даже наоборот, делает все от себя зависящее, чтобы мама им гордилась.