Папина модница: дочка Эмина в модных джинсах-скинни поиграла с мячиками на газоне

Эмин Агаларов не стал скрывать от поклонников тот факт, что он намерен развестись со второй женой — моделью из Саранска Аленой Гавриловой. И это несмотря на то, что у пары есть общий ребенок — полуторагодовалая дочка Афина. В одном из своих интервью азербайджанский исполнитель подметил, что не стал бы сожительствовать с женщиной только ради сохранения семьи. При этом певец уточнил, что относится к экс-возлюбленной с той же теплотой и безмерно уважает ее чувства.

Избранница Агаларова подтвердила, что они с Эмином больше не пара, попросив поклонников на время оставить ее в покое. Алена заверила, что это не самый лучший момент для расспросов. Супруг модели был более разговорчив. Артист подметил, что будет как и прежде участвовать в воспитании дочери. Эмин уверен, что их с Гавриловой малышка даже не заметит того, что ее родители стали жить отдельно. Во-первых, Афина еще слишком мала, а во-вторых, он собирается как можно чаще видеться с наследницей.

«Пусть в жизни сбудутся все твои желания», — отметил Эмин, поделившись свежими снимками с дочерью.

Вместе со своим именитым отцом полуторагодовалая Афина побывала в гольф-клубе. Перед объективом фотокамеры малышка предстала в модных джинсах-скинни. О тренде на этот фасон в интервью Teleprogramma.pro говорила имидж-стилист Ольга Трофимова. Образ крохи дополнили простая футболка и кроссовки на липучке. С папой Афина поиграла в мячики на газоне, как это видно на одном из снимков, опубликованных певцом в Instagram-карусели.