Просто и со вкусом: Климова для семейного ужина выбрала платье-рубашку свободного кроя

Актриса принимала гостей у себя в загородном особняке.

Звезда сериала «По законам военного времени» Екатерина Климова решила устроить семейный ужин и собрала за одним столом не только родственников, но и друзей. На террасе загородного особняка актрисы за одним столом собрались дети, родители, крестные и друзья. Получился очень теплый вечер, которому не помешал даже сильный ветер и дождь, накрывший город.

Климова запечатлела общение за столом на фото и видео, которыми поделилась в stories. Для посиделок актриса выбрала удлиненное платье-рубашку свободного кроя с длинным рукавом. Наряд визуально удлинил силуэт звезды и, несмотря на лаконичность, сделал образ довольно праздничным.

На фото Климова запечатлела и малышку Беллу. Самая младшая из наследников, четырехлетняя дочурка от актера Гелы Месхи растет настоящей умницей и помощницей на радость маме, помогая ей по хозяйству.

Всего, напомним, у актрисы четверо детей – абитуриентка МГУ Лиза Хорошилова, сыновья Матвей и Корней Петренко и крошка Изабелла.