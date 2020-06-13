В МГУ: дочь Климовой решила поступать на журфак

Накануне в своем Instagram 18-летняя дочь актрисы Екатерины Климовой Лиза Хорошилова похвасталась аттестатом об окончании школы. Девушка с успехом завершила учебу – среди пятерок в ее документе только три четверки. И теперь вчерашняя школьница – абитуриентка. 19-летняя наследница звезды определилась, куда намерена поступить. Это будет факультет журналистики МГУ, пишет портал Teleprogramma.pro.

У старшей дочери Климовой от первого брака с ювелиром Ильей Хорошиловым, как и у тысяч выпускников этого года, последний звонок звенел онлайн. Как и выпускные балы. Увы, из-за пандемии коронавируса попрощаться со школой на традиционном вечере не удалось. Но знаменитая мама Лизы Хорошиловой оставлять дочь без торжества не намерена.

«Как только будет возможность, мы обязательно устроим для дочери праздник. Когда Елизавета закончит вуз, то я вообще сойду с ума от счастья», — обещала актриса в эфире шоу «Звезды сошлись».

Кстати, у Климовой четверо детей. Помимо Лизы в семье звезды сериала «По законам военного времени» подрастают двое ребят — Матвей и Корней, и младшая дочка, четырехлетняя Изабелла.