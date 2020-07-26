«Переросла этот недостаток»: 42-летняя Климова призналась, что комплексовала из-за своего носа

Актриса театра и кино уточнила, что с возрастом она поняла: нет ничего важнее индивидуальности.

В недавнем интервью с Вадимом Верником экс-супруга Игоря Петренко призналась, что она, как и любая другая женщина, старается ухаживать за собой. Это понятие включает в себя: правильное питание и занятия спортом. 42-летняя Екатерина Климова уверена, если человек следит за своим здоровьем — то он уже выглядит хорошо, и ему остается только подкорректировать возможные проблемы, если они у него есть.

По словам актрисы, сегодня она нравится себе такой, какая она есть — естественная, без прикрас и пластических операций. И это при том, что в более юные годы Климова комплексовала из-за внешности. Особенно актрису беспокоил ее нос. С годами экс-возлюбленной Игоря Петренко удалось перерасти этот недостаток и забыть о его существовании. По словам Климовой, еще в начале ее творческого пути некоторые режиссеры и сценаристы советовали ей немного подправить форму носа. Но Екатерина отдавала себе отчет в том, что в таком случае она потеряет свою индивидуальность, станет выглядит иначе и скорее всего неестественно.

«Если, допустим, говорить про мой нос, то я просто переросла этот недостаток», — приводит «ОК» слова Екатерины Климовой.

Ко всему прочему экс-супруга Игоря Петренко подметила, что среди ее любимых актрис, есть женщины, которые фактически с собой ничего не делают, к примеру, 52-летняя Джулия Робертс и 71-летняя Мерил Стрип. Климова уточнила, что становясь старше, не стоит сходить с ума из-за каких-то несовершенств.