Молодая мама на прогулке: Липницкая позировала со спящей в коляске Каталиной

К своим 22 годам Юлия Липницкая успела построить спортивную карьеру — она завоевала золотую медаль в командных соревнованиях на Олимпийских играх в Сочи. Однако спустя три года после триумфа юной чемпионки, ее мама объявила о том, что фигуристка больше не будет участвовать в соревнованиях. Покинув профессиональный спорт, Липницкая продолжила тренироваться на льду. Юлия выступала в ледовом мюзикле Евгения Плющенко «Золушка», получив одну из главных партий. При этом девушка не забывала и о своей личной жизни. На протяжении нескольких лет экс-подопечная Тутберидзе строит отношения со своим возлюбленным Владиславом Тарасенко. Как выяснилось, юноша также тренировался в штабе Этери Георгиевны. В июне Липницкая впервые стала мамой. У нее родилась дочь Каталина.

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Новоиспеченная мамочка не стала скрывать от поклонников имя малютки. В своем микроблоге чемпионка то и дело публикует свежие снимки с крохой. При этом Юлия предусмотрительно выбирает те ракурсы, чтобы ее фанаты не смогли рассмотреть личико ее дочери. Ведь малышке всего месяц. Липницкая дала понять, что на прогулке ее новорожденная кроха может поспать, а она сама — насладиться свежим воздухом в парке возле их дома.

«Здорово, что мы родились летом, когда можно часами гулять в парке!» — отметила спортсменка.

В микроблоге Липницкая опубликовала свежие кадры, позировав перед объективом фотокамеры со спящей в коляске Каталиной. У малышки появилось собственное автокресло, которое Юлия установила на заднем сидении своей иномарки.