«Мойдодыр»: Оксана Федорова читает «ужастик» для малышей
«Сказки на ночь»
«Мойдодыр»
Лера Кудрявцева: «Кирилл Андреев из «Иванушек International» не побоялся сказать правду»
Лера Кудрявцева
Звездный гость

«Золушка в красном»: Юлия Липницкая поделилась с поклонниками своим домашним снимком

Олимпийской чемпионке Сочи исполнилось 22 года.

«Золушка в красном»: Юлия Липницкая поделилась с поклонниками своим домашним снимком
Юлии Липницкой исполнилось 22 года/http://globallookpress.com/

Звезда фигурного катания Юлия Липницкая в Instagram разместила свою новую фотографию. На снимке она находится дома. Отметим, что 5 июня олимпийской чемпионке Сочи исполнилось 22 года.

Юлия Липницкая. Фото
Липницкой исполнилось 22 года/https://www.instagram.com/sunnylipnitskaya/

В комментариях многие пользователи отметили, что Юлия Липницкая прекрасно выглядит. «Золушка в красном», «С днем рождения, наша чемпионка», «С днем рождения, любимая фигуристка! Уникальная, единственная и неповторимая, поцелованная Богом! Для многих ты навсегда останешься эталоном женского фигурного катания. Спасибо за все! Будь счастлива!»

Сама Липницкая кратко ответила всем поклонникам. Она поблагодарила их за теплые слова в свой адрес.

Напомним, что свою главную победу Юлия Липницкая одержала в 2014 году в командных соревнованиях в Сочи. Она стала самой юной олимпийской чемпионкой в женском фигурном катании в истории. А вот в личном турнире она не смогла взойти на пьедестал почета. Победу тогда одержала ее напарница по сборной Аделина Сотникова.

Тэги

Аделина СотниковаНовости googleСочиЮлия ЛипницкаяЮлия Липницкая последние новости
Loading...