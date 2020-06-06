«Золушка в красном»: Юлия Липницкая поделилась с поклонниками своим домашним снимком

Звезда фигурного катания Юлия Липницкая в Instagram разместила свою новую фотографию. На снимке она находится дома. Отметим, что 5 июня олимпийской чемпионке Сочи исполнилось 22 года.

В комментариях многие пользователи отметили, что Юлия Липницкая прекрасно выглядит. «Золушка в красном», «С днем рождения, наша чемпионка», «С днем рождения, любимая фигуристка! Уникальная, единственная и неповторимая, поцелованная Богом! Для многих ты навсегда останешься эталоном женского фигурного катания. Спасибо за все! Будь счастлива!»

Сама Липницкая кратко ответила всем поклонникам. Она поблагодарила их за теплые слова в свой адрес.

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Напомним, что свою главную победу Юлия Липницкая одержала в 2014 году в командных соревнованиях в Сочи. Она стала самой юной олимпийской чемпионкой в женском фигурном катании в истории. А вот в личном турнире она не смогла взойти на пьедестал почета. Победу тогда одержала ее напарница по сборной Аделина Сотникова.