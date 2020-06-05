«Хоть я и деревянная»: Рудковская в платье бэби-долл и на шпильках станцевала лезгинку с Плющенко

Яна Рудковская приняла участие в новом челлендже. На личной страничке в Instagram музыкальный продюсер поделилась отчетным видеороликом с участием Евгения Плющенко. По словам бизнесвумен, она не смогла отказать возлюбленному, когда тот пригласил ее на танец. При этом светская львица критически оценила собственную хореографию. Перед объективом камеры супруга олимпийского чемпиона предстала в платье бэби-долл с каменьями и стразами. Образ бизнесвумен дополнили босоножки на шпильках. Вместе с мужем Яна исполнила лезгинку, станцевав женскую партию.

«Хоть я и деревянная, но как могу такому парню отказать?! Потанцуй со мной, Яна!! Да, не вопрос — Женя!» — отметила музыкальный продюсер, добавив, что исключительно по «скромному» и на втором плане оттеняла красоту своего мужа.

Напомним, что вместе с супругом Яна Рудковская воспитывает общего сына — семилетнего Сашу. В одном из интервью бизнесвумен уточнила, что мечтает подарить Евгению долгожданную дочку. От предыдущих отношений с Виктором Батуриным у светской львицы есть двое старших детей: пасынок Андрей и сын Николай. Мальчики учатся в МГИМО.

По словам знаменитости, ее дети знают, каким трудом родители заработали свое состояние и понимают цену их благосостоянию. По этом Яна контролирует, куда ребята тратят своим карманные деньги. Эти суммы, как говорит Рудковская, не должны быть баснословными. Светская львица считает, что ее сыновья должны знать, что такое экономия и ответственность. Возлюбленная Евгения Плющенко надеется, что в будущем ее отпрыски смогут самостоятельно обеспечивать свои семьи, не полагаясь на помощь родителей.