«Подойдет для важного мероприятия»: Стеша Маликова облачилась в белоснежное мини-платье

Дмитрий Маликов после карантина увез свою семью на море. Он отдыхает в теплых краях с супругой Еленой Изаксон, сыном Марком и старшей дочкой Стефанией. Наследница певца успешно перешла на четвертый курс МГИМО, несмотря на карантин. Более того, она успела создать коллекцию летней одежды для девушек. Легкие платья, блузки с пышными рукавами и поясы-кушаки имели успех. Даже в отпуске дочка артиста блистает в нарядах собственного бренда.

Недавно Стеша устроила фотосессию в легком платье в стиле беби-долл. Девушка успела загореть, играя на пляже с братом, и теперь хвастается стройной фигурой. Маликова готовится выпустить еще несколько нарядов. Один из них она решила примерить и показать поклонникам. На новых фото девушка предстала в белоснежном мини-платье открытым плечом. Присборка позволила сделать акцент на талии. Она блеснула стройными и загорелыми ногами.

«Если бы я увидела это платье в магазине, я бы купила его за любые деньги.. Такое платье можно носить в любое время года, оно идеально подойдет для важного мероприятия, это платье из нашей вечерней коллекции, обещаю вам, в нем вы не останетесь незамеченной. Вероятность того, что вы встретите девушку в таком же платье равна 0, потому что мы сделали его только в 3 экземплярах. limited edition for real. Называется оно „aspire to inspire“, что в переводе значит „стремись вдохновлять“», — поделилась юная бизнесвумен.

Поклонники восхитились нарядом Маликовой. Многие отметили, что бы выбрали его для самого счастливого дня в жизни. «Платье и правда очень красивое и элегантное. Стефания, а вы эталон изысканности и изящества», «Прекрасное нежное платье. Ты умница красавица», «Стеша, выглядишь шикарно», «Ваши платья для уверенных в себе девушек», «Тоже подумала что оно идеальное для такого дня!», «Супер элегантное», — прокомментировали пост подписчики.