43-летняя Маликова облачилась в белые мини-шорты и трендовые босоножки, как у Бородиной

Пока Дмитрий Маликов со своей женой Еленой Изасксон, дочкой Стешей и сыном Марком отдыхает на море, его сестра Инна Маликова проводит время в Ессентуках. Солистка группы «Новые Самоцветы» унаследовала красоту родителей, поэтому без стеснения облачается с мини-платья. После карантина ей удалось остаться в форме. Она сразу с головой ушла в работу. Так недавно девушка в белом платье блеснула на сцене в Витебске на «Славянском базаре».

А вот на отдыхе Инна позволила себе более смелый образ. 43-летняя сестра Маликова на неделю вырвалась из Москвы и провела время в санатории. Она считает, что в России есть что посмотреть, поэтому она часто отдыхает в родной стране. На новом фото певица блеснула точеной фигурой в белых мини-шортах и черном топе-бюстье. В тон она подобрала трендовые босоножки с квадратным мысом. Такие же недавно купила Ксения Бородина, а также Виктория Лопырева.

Инна продемонстрировала загорелую кожу. Она восхитила поклонников не только летним образом, но и своим моложавым видом. «Прелестная, нет слов», «Какая вы красивая», «Вы идеальная», «Тростиночка», «Для меня вы образец для подражания», «Отличный выбор для отдыха», «Суперская какая», «Как вы прекрасны», — прокомментировали пост подписчики. Многие также пожелали девушке хорошого отдыха. Напомним, что после развода с первым мужем, с которым она прожила 12 лет, певица не рассказывает о личной жизни. У нее есть взрослый сын. Также Инна очень близка со своей племяннице Стешей, которая тоже выросла модницей.