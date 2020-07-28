«Такая уверенная в себе!»: Кети Топурия продемонстрировала плоский живот в мини-бикини

Кети Топурия для многих поклонников является иконой стиля. Ко всему прочему, девушка даже после родов может похвастаться стройной фигурой. Певица признавалась, что не сильно поправилась, когда вынашивала свою дочку Оливию. Не удивительно, что девушка мечтает еще, как минимум, два раза стать мамой. Артистка за время карантина несколько раз дала повод для слухов. Она облачалась в наряды свободного кроя, скрывая фигуру. Фанаты были уверенны, что звезда беременна.

Однако на днях Кети уехала в отпуск. Певица решила провести время на море. Свое место дислокации она оставила в секрете. Первым делом девушка устроила себе морскую прогулку на яхте. На новых фото артистка позировала в лаконичном мини-бикини. 33-летняя девушка оголила стройные ноги и плоский живот. Она приняла пикантную позу, чтобы похвастаться достоинствами фигуры. Топурия предстала без макияжа и укладки, но при этом она надела необычные солнцезащитные очки с круглыми линзами.

Даже на отдыхе певица выглядит стильно. Она дополнила образ множеством тонких браслетов. Если раньше она прикрывала зону живота, то теперь поклонники убедились, что Кети пока не ждет ребенка. «Вы такая уверенная в себе! Я восхищаюсь вами!», «Шикарная», «Самая красивая», «Она не беременна, расходимся!», «Какая прелесть, вау», «Обожаем», «Роскошная фигура», — прокомментировали пост подписчики.