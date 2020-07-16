«Яркие цвета я обожаю»: Кети Топурия в белоснежном тренче приняла участие в съемке

Кети Топурия ранее признавалась, что не гонится за трендами. Певица носит исключительно те вещи, которые ей нравятся и подчеркивают ее красоту. Не раз солистка «А’Студио» представала на публике в необычных футуристических образах. В концертных нарядах артистки порой можно пройти по подиуму, но не по городу. Однако и в обычной жизни девушка демонстрирует особый вкус в одежде.

Этим летом Кети запаслась сарафанами свободного кроя. Мини-платье из легкой ткани подчеркивают ее длинные ноги. Без стеснения она носит джинсы, лосины и платья-сорочки. А на днях артистка снялась в рекламной компании ювелирных украшений Chanel Fine Jewelry. На съемках Топурия предстала в летних луках. Сначала она блеснула в жакете небесно-голубого цвета. Потом певица облачилась в белоснежный тренч, оттенивший ее загар.

«Лето — это просто. Я обожаю море, солнце, загар и очень люблю гулять пешком. Я не могу жить без любви и моего ребенка. Это я поняла, когда она появилась на свет. Это была настоящая любовь с первого взгляда. Яркие цвета я обожаю, потому что они возвращают меня в детство. Бирюзовый, голубой — это напоминает мне море, где я так часто бывала. Чтобы любить себя, надо быть довольной собой. Сегодня я могу сказать, что я люблю себя», — рассказала артистка.

«Лето — это лучшая часть жизни. Это море, загар, босоножки, летящие платья. Это время с любимыми. Это быть в согласии с собой. Это вдохновляться красотой окружающей жизни», — добавила она.

Поклонники восхитились красотой Кети. Многие признались, что всегда следят за ее образами. «Красиво, вы очаровательная и женственная», «Лето — это прекрасно, а вы еще прекрасней», «Какой роскошный белый тренч», «Вам идут яркие цвета, вам все идет», «На такой фигурке жакет прям как влитой», — стали комментировать пост подписчики.