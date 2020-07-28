«Просто они у меня крутые»: Екатерина Вилкова поделилась трогательным фото с подросшими детьми

Екатерина Вилкова в свои 36 лет имеет двоих детей. Звезда сериала «Отель Элеон» покорила сердце Ильи Любимова, знакомым многим по картине «Не родись красивой». Они счастливы в браке девять лет. Девушка подарила избраннику дочку Павлу и сына Петра. Своих наследников пара раньше почти не показывала. Лишь изредка поклонники могли увидеть малышей со спины. Но теперь дети подросли, поэтому актриса порой публикует их фотографии.

Вилкова активно снимается в кино. Лишь во время карантина она смогла отдохнуть и посвятить всю себя детям. Актриса обожает путешествовать и этим летом ей вновь приходится много ездить. Так на днях она отправилась в Санкт-Петербург, где встретилась с коллегой Ольгой Ломоносовой. Они гуляли и смеялись. За короткий промежуток времени Екатерина соскучилась по детям. Она решила поделится трогательным фото с ними.

В кадре артистка предстала с легким макияжем в лимонной толстовке и джинсах. Она обнимала наследников. Восьмилетняя Павла в широких джинсах и розовой ветровке прижалась к родительнице, как и ее шестилетний брат, который был в спортивном костюме и пуховой жилетке. По всей видимости, они отдыхали в деревне.

«Просто они у меня крутые, скучаю», — написала Вилкова.

Поклонники восхитились нежным кадром. Многие поразились тому, как дочка похожа на маму, а сын — на папу. «Ну какие зайки!», «Такие солнышки», «Какие уже большие. Растут на глазах», «Очень крутые, есть в кого», «Такие красивые, боже», «Копия мамы девочка, а мальчик — папы», — прокомментировали пост подписчики.