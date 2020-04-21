«Царевна в изоляции»: Вилкова ходит по дому в мятном плиссированном платье

Представители отечественного шоу-бизнеса и кино пытаются найти хоть какой-то положительный аспект в вынужденной изоляции. Так, вернувшаяся после съемок в Минске Ирина Пегова тут же уехала на малую родину — в город Выкса. Актриса решила отметить Пасху в кругу самых близких: вместе с мамой и 14-летней дочкой Татьяной. Знаменитость не поленилась и помыла все окна в доме к празднику, проследив за тем, чтобы в комнатах не осталось и пылинки.

Телеведущая Регина Тодоренко старается развлечь мужа импровизированными мастер-классами. Девушка считает, что совместная готовка сближает супругов. Ко всему прочему, возлюбленной музыканта Влада Топалова нравится экспериментировать с рецептами.

Того же мнения придерживается и 46-летняя Юлия Высоцкая. Супруга Андрея Кончаловского призывает представительниц прекрасного пола удариться в готовку. Кроме того, телеведущая подметила, что на карантине можно устроить генеральную уборку в доме, «выдраив все углы от и до».

А вот Юлия Пересильд вместе с дочерьми обосновалась на даче. Актриса вот уже больше месяца сидит дома, лишь изредка позволяя себя подышать свежим воздухом на садовом участке. По вечерам знаменитость смотрит новые серии фильма «Зулейха открывает глаза» с Чулпан Хаматовой в главной роли.

В отличие от Пересильд, 35-летняя возлюбленная Ильи Любимова решила остаться в московской квартире. На личной страничке в Instagram Екатерина Вилкова поделилась свежими снимками, устроив импровизированную фотосессию. Перед объективом фотокамеры актриса предстала в трендовом плиссированном платье, отдав предпочтение модному мятному оттенку.