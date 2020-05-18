«Мамина копия»: Вилкова поделилась домашним фото с подросшей дочкой от Любимова

Екатерина Вилкова одним знакома по сериалу «Отель «Элеон». Также актриса отметилась в диснеевской картине «Последний богатырь». 35-летняя Вилкова обладает эффектной внешностью, поэтому ее сложно не узнать на экране. Вот уже девять лет она счастлива в браке с Ильей Любимовым, который играет в театрах и является звездой сериала «Не родись красивой». У пары подрастают дети: восьмилетняя дочь Павла и шестилетний сын Петр.

Обычно Вилкова большую часть времени проводит на работе. Но в связи с самоизоляцией вот уже второй месяц девушка наслаждается временем, которое посвятила семье. Она не любит говорить о личной жизни и крайне редко публикует семейными фото, но на карантине многие звезды приоткрыли дверь в свою жизнь. Екатерина решила поделиться домашним фото со своей дочкой. В кадре она с нежностью смотрит на девочку, которая унаследовала большие мамины глаза.

Поклонники отметили, что Павла сильно выросла. Снимок мамы и дочки умилил многих пользователей Сети. «Катюша, какие красивые у вас с Илюшкой выросли дети! Я помню Павлу в год — она была таким забавным колобочком! А сейчас — под стать маме-красавице!», «Не могу оторвать взгляд. Такая теплая фотография», «Какая красивая девочка», «Классная смесь получилась», «Мамина копия», — прокомментировали пост подписчики.

К слову, ранее Вилкова опубликовала фото и с сыном. Мальчик унаследовал черты отца и улыбку своей мамы. Поклонники стали замечать, что теперь актриса выглядит гораздо счастливее.