«Стала совсем большая»: бывший муж Ани Лорак впервые за четыре месяца пообщался с девятилетней дочерью от певицы

Бывший супруг певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу впервые за четыре месяца пообщался с девятилетней дочерью Софией. Артистка развелась с бизнесменом в 2018 году: тогда поводом для раздора стали похождения Мурата – Ани поймала благоверного на измене. С тех пор мужчина периодически прилетал в Москву, чтобы свидеться с Софией. В июне же школьница отметила девятилетие: праздник прошел в тесном кругу, на котором присутствовал крестный папа Филипп Киркоров, но отсутствовал биологический. Что стало причиной неявки, Налчаджиоглу так и не объяснил.

В понедельник же мужчина позвонил дочери по видеосвязи. Папа и дочь несколько часов общались между собой, пока Мурат ехал по личным делам на автомобиле. Судя по всему, малышка общением была озадачена – на ее лице читалась задумчивость. Налчаджиоглу поспешил признаться дочери в любви публично.

«I love you», — написал он под фото Софии.

В Сети, тем временем, отметили, как быстро растет девчонка. «Стала совсем большая», «Взгляд серьезный, прямо в душу», «Ну наконец-то отец возжелал видеть дочь!», «Не пойму, на кого похожа – вроде и мамины черты есть, и папины», «Очаровашка», — высказались они.