«Будто из-под венца сбежала»: Лорак в белом платье-бюстье с рюшами похвасталась букетом цветов

41-летняя Ани Лорак заворожила снимком с пышным букетом красных роз в руках. В 2018 году певица развелась с турецким бизнесменом и отцом собственной дочери Софии Муратом Налчаджиоглу. С тех пор личная жизнь Ани хранится за семью печатями. Ранее певицу видели в компании саунд-продюсера «Black Star» Егора Глеба. Сейчас многочисленная армия поклонников мечтает только об одном – выдать любимую артистку замуж.

В четверг, 23 июля, Лорак обнародовала фото, на котором многие усмотрели образ невесты. В кадре Ани появилась в белоснежном, асимметричном платье-бюстье, подол которого был украшен ниспадающими вниз рюшами. Талию украшал тонкий черный пояс. На ноги же Лорак надела изящные бежевые босоножки на тонкой шпильке – за счет обуви слегка оголенная нога певицы смотрелась визуально худее. В руках Лорак держала пышный букет алых роз, который доминировал над платьем за счет обращающего на себя внимание цвета.

«Будто из-под венца сбежала», «Невеста», «Вдохновляющая, очаровывающая, уничтожающая своей красотой Ани», «Почему-то захотелось вас обнять. И припасть к ногам», «Взгляд хищницы», «Принцесса», «Такие ноги должны на бархатной подушке возвышаться», «А букетик-то тяжеленький», — сошлись в восторгах фолловеры.