«Современная Золушка»: Ани Лорак подчеркнула пышный бюст корсетным платьем небесного цвета

41-летняя Ани Лорак облачилась в нежное платье в стиле «бэби-долл» на видео с дочерью. В повседневной жизни певица является приверженкой классики: исполнительница выбирает более сдержанные детали гардероба, отдавая предпочтение комбинезонам, классическим костюмам и жилеткам. Сценический же образ обязывает Ани быть более откровенной в одежде.

Так, на днях исполнительница появилась в кадре вместе с дочерью от предпринимателя Мурата Налчаджиоглу Софией в достаточно откровенном платье в стиле «бэби-долл». Благодаря короткому, но пышному подолу Лорак смогла наглядно продемонстрировать стройные щиколотки, а корсет визуально сделал талию Ани еще стройнее. Большее же внимание в комментариях уделили бюсту – и без того достаточно пышные формы Лорак стали выглядеть еще пышнее.

От поклонников Лорак удостоилась обилия комплиментов. «Каролинка как картинка», «Принцесса», «Современная Золушка», «Идеал женщины», «Такая красавица и все еще не замужем! Мужчины, что с вами не так?», «Восхищает формами!», — высказались они.