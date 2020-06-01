«Настя ревновала меня к Саше»: Сафонов высказался о знакомстве Савельевой с его дочерью

Как отметил актер, он очень волновался и переживал, станут ли они подругами.

Актер Кирилл Сафонов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнил знакомство дочери от первого брака Анастасии со своей супругой — экс-солисткой группы «Фабрика» Сашей Савельевой.

«Насте тогда было 15 лет, когда она познакомилась с Сашей. Я, конечно, волновался, переживал. Хотел, чтобы они увидели друг друга, как их вижу я. Мне кажется, что все получилось. Конечно, мы живые люди. Были какие-то недопонимания, но это все в рамках нашей человеческой любви. Саша и Настя сейчас дружны. Дочь может говорить о чем-то именно с Сашей, о чем не стала бы никогда говорить со мной». Кирилл Сафонов

При этом актер отметил, что девушки сошлись не сразу. «Конечно, Настя ревновала меня к Саше. Но это нормально. Я тоже ревную дочь к ее мужу. У Насти и Саши сегодня дружеские отношения», — заметил актер.

Также Сафонов отметил, что пять лет назад они еще раз сыграли свадьбу с Савельевой. «Нас мучила совесть, что мы зажали свадьбу. Мы в итоге в 2015 году позвали всех наших друзей. Пастором у нас был продюсер Игорь Матвиенко. Он пришел в черном монашеском одеянии. Был похож на Леона-киллера», — вспомнил актер.