«В обуви и в кровати»: Савельева поделилась постельным фото с Сафоновым

Саша Савельева уже девять лет состоит в браке с Кириллом Сафоновым. Пара счастлива в месте. Лишь год назад певица смогла подарить возлюбленному ребенка — сына Леона. У актера есть взрослая дочь от первого брака, а вот для артистки наследник стал первым. Девушка предпочитает не показывать малыша поклонникам. А пока певица коротает дни в самоизоляции. Она не скрывает, что скучает по путешествиям.

А накануне Саша сообщила, что повеселилась на «Белой вечеринке». При этом на фото она предстала в постели со своим мужем. Певица сделала платье из одеяла, а на ее ногах красовались золотые туфли-лодочки. Сафонов в футболке нежно положил руку на избранницу.

«Вчера сходили на «Белую вечеринку», — написала артистка.

На этой неделе должен был стартовать Московский Международный кинофестиваль, но из-за пандемии коронавируса мероприятие было отменено. Однако «Кинорепортер» организовал «Белую вечеринку», но виртуальную. Все участники облачились в белое и сделали фото со специальным хэштегом. Поклонники восхитились утонченностью Савельевой. Многие считают, что она гармонично смотрится с мужем. «Вы потрясающе красивая и талантливая пара», «Ого, класс. Большая 10-ка, а я с этим карантином уже выдохлась — уборка, готовка, уроки», «В обуви и в кровати. Ну и мода», «Какие красивые», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что Саша на днях поделилась снимками из Милана. Она подразнила поклонников архивными фото, на котором то танцует в центре города, то гуляет по побережью в откровенном наряде.