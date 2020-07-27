«Помогают удлинить ноги»: Успенская в брюках расцветки «арлекин» и трендовых мюлях вышла на сцену с «любовником»

66-летняя Любовь Успенская спустя три месяца самоизоляции вернулась к напряженной работе. Как и многие коллеги по шоу-бизнесу, королева шансона ждала возможности, чтобы вновь начать гастролировать по стране с новыми и старыми песнями. В свободное же от выступлений время Успенская посвящала себе, а также записывала видеопоздравления – подобный заработок был очень востребован во время пандемии.

В первый же вечер Успенская появилась на публике вместе с начинающим артистом и, по слухам, собственным любовником – Леваном Кбилашвили. Во время исполнения песни Любовь постоянно стреляла в молодого человека глазами, а также пританцовывала в такт его голоса. На сцене же Успенская появилась в стильном образе: верх исполнительница подчеркнула черной рубашкой, а тандемом для нее стали объемные брюки на резинке снизу расцветкой «арлекин». Идеальным дополнением к образу послужили трендовые мюли – сейчас такие есть практически у всех топовых знаменитостей.

В восторге от образа артистки осталась и стилист Teleprogramma.pro Лариса Тимиряева.

«Любовь использовала черно — белый контрастный образ, который четко делит силуэт пополам. Вертикальная полоса и каблук помогают визуально удлинить ноги. Свободные брюки, собранные на щиколотке, тоже в тренде. Они являют собой своеобразный симбиоз «карго» и «джогеров». Очень грамотно заправлена рубашка. С брюками такого фасона плечевую одежду нужно убирать, чтобы не получить силуэт «Карлсон». Исключения составляет жакет — он структурирует силуэт», — дала экспертное заключение она.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — стилист-имиджмейкер, эксперт портала Teleprogramma.pro, преподаватель имиджелогии.