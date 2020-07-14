«Сильно люблю кабриолеты»: Успенская собралась перезаписать легендарный хит на новый лад

Песня «Кабриолет», впервые спетая Любовью Успенской в 1992 году, сразу же стала хитом, а ее исполнительница — всенародной любимицей. Она как раз вернулась из Америки и, благодаря Илье Резнику, написавшему множество композиций для певицы, надолго закрепилась на музыкальном олимпе отечественной эстрады.

И вот спустя почти 30 лет Успенская намерена возродить легендарную песню — перепеть ее на новый лад. Звезда проанонсировала планы об этом на своей страничке в Instagram.

«Так сильно люблю кабриолеты, что решилась на еще одну песню про любимую машину. Без раздумий согласилась на эту авантюру в дуэте с прекрасным и талантливым автором», — написала Успенская.

Артистка запечатлелась на фото в обнимку с музыкальным продюсером и немецким композитором Брендоном Стоуном. Именно с ним она решилась на перепевку. Звезда пообещала, что услышать премьеру смогут все желающие — совсем скоро она прозвучит в программе «Три аккорда» на Первом канале.

Брендон Стоун знаменит тем, что с 2005 по 2010 год был саунд-продюсером песенного конкурса молодых исполнителей «Новая волна». Кроме того, музыкант с успехом пишет и исполняет собственные произведения.